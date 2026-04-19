„Алфа Рисърч“ при 50% паралелно преброяване на гласовете отчита 1.4% разлика между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

При 50% паралелно преброяване „Алфа Рисърч“ дава 43.5% победа за „Прогресивна България“, като на второ място поставя ГЕРБ-СДС – с 13.5% подкрепа. Веднага след тях – с минимална разлика следва „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – 12.1%, после е ДПС – с 7.7% и 4.3% – за „Възраждане. БСП няма да успее да влезе в 52-рото Народно събрание, защото има подкрепата само на 3.4% от избирателите и е под 4-процентната бариера.

В мандати това означава мнозинство за политическата сила на Румен Радев – общо 129 депутати, 40 – за ГЕРБ-СДС, 36 – за „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ , 23 за ДПС и 12 – за „Възраждане“.

В ефира на БНТ антропологът и политолог Васил Гарнизов коментира, че за смяната на Висшия съдебен съвет и за нов главен прокурор, „Прогресивна България“ ще трябва да се договори с „Продължаваме промяната“, за да има необходимите 160 депутати за подобна промяна. Той добави, че ПП-ДБ са идеалистите на България, без които никое управление не може.

Той добави, че трябва да има известна бдителност към ходовете на Румен Радев и неговата отвореност към Русия. Отбеляза, че сред симпатизантите на ПП-ДБ има истински страх от Русия и познава хора, които са си купили апартаменти в Гърция, защото се опасявали, че „тук ще идват руските ботуши„. Уточни и една подробност – в южната ни съседка жилищата са по-евтини от тези в България.