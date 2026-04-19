Надявам се с ПП–ДБ да гледаме в една посока за съдебната реформа, заяви Радев

„Готови сме на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство“. Това заяви лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев след резултатите от екзитпол към 20:00 часа. Той постави акцент върху възможно сътрудничество с „Продължаваме промяната – Демократична България“, като подчерта, че се надява двете формации да имат обща посока, особено по темата за съдебната реформа и смяната на Висшия съдебен съвет.

Радев каза, че партията му ще направи всичко възможно да не се стига до нови избори, които според него биха задълбочили кризата. „Това е пагубно за България – означава да преминаваме от криза в криза“, посочи той.

По думите му, силният резултат е закономерен и отразява обществените нагласи, видими още по време на кампанията. Той подчерта, че големите очаквания носят и сериозна отговорност.

Лидерът на „Прогресивна България“ благодари на българите в чужбина за активността им и на МВР за действията срещу купения вот. Според него резултатът е знак за възстановяване на доверието и „победа на надеждата над недоверието“. Той добави, че формацията ще реагира категорично при доказателства за изборни нарушения, включително ако те са в нейна полза.