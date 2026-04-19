РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Делян Пеевски към членовете и симпатизантите на ДПС: Вие сте герои! Обичам ви!

Делян Пеевски, лидер на ДПС, се обърна към членовете и симпатизантите на партията.

„Скъпи приятели и съмишленици, членове и активисти на ДПС, за ДПС изборите никога не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на нашата кауза – хората.

Тази вечер аз се обръщам към вас с много вълнение, за да ви кажа, че вие сте герои и аз се гордея с вас за това, което постигнахте на тези избори, при тези условия.

Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. “Възродителен процес” натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство, използвали властта си да осигурят нечестно изборно предимство, за сметка на репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС.

Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава.

Нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем. Благодаря ви, обичам ви!“, завършва изявлението си в социалната мрежа Пеевски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.