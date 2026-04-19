Българите показаха, че не са апатични, изтъкна проф. Даниел Вълчев

Българите показаха, че не са апатични, изтъкна проф. Даниел Вълчев

Адвокатът и декан на Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. Даниел Вълчев заяви пред NOVA, че резултатите от предсрочните парламентарни избори са били до голяма степен очаквани, но по-важен остава прочитът им. Според него вотът дава ясни сигнали за обществените нагласи и отхвърля широко разпространени митове за политическата пасивност на българите.

„Не е вярно това, че българите са политически апатични. Днес показахме, че се интересуваме от публичния живот“, подчерта той.

Вълчев допълни, че активността се повишава, когато има ясни каузи и личности, които ги представляват. По думите му резултатите показват, че избирателите „не са толкова лесно податливи на политическа манипулация“, като даде пример с формации, разчитали на твърд и нишов вот, но които са останали извън парламента.

Юристът открои като водещи теми за избирателите корупцията и доходите. Той обърна внимание и на силния резултат на “Прогресивна България” като първа политическа сила, която взима повече, отколкото трите следващи – взети заедно, което според него представлява ясен обществен мандат.

Още от категорията..

