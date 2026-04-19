Паралелно преброяване на „Мяра“: БСП остава под изборната бариера

БСП остава под изборната бариера според данните от паралелното преброяване на „Мяра“ при 65% изпълнение на извадката, като левицата получава 3,1%. Според резултатите „Прогресивна България“ печели изборите за 52-рото Народно събрание с 44,4% от гласовете. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 11,8%, следвана от ПП-ДБ с 11,0%.

В парламента влизат още ДПС с 8,4% и „Възраждане“ с 4,1%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ (3,4%), „Величие“ (3,1%), АПС (3,1%), „Сияние“ (3,0%), ИТН (0,8%) и „Синя България“ (0,5%).

С опцията „Не подкрепям никого“ са гласували 1,8% от избирателите, а избирателната активност достига 46,2%.