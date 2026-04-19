ЦИК напомня да не се забравя печатът върху бюлетината от машината

Има подадени сигнали за сгрешена дата, която се изписва на машините в секции във Варна и в Благоевград. Това стана ясно по време на първото заседание на Централната избирателна комисия. В Ловеч при доставката на машина в една от секциите е установено, че има счупено капаче на мястото, където се поставя флаш паметта. Поради тази причина от ЦИК ще изпратят указания на Районната избирателна комисия, за да вземат решение за преустановяване на машинното гласуване в тази секция, тъй като не може да се гарантира неприкосновеността на вота.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева обяви, че до момента няма съществени жалби и сигнали от гласоподаватели. Има постъпии няколко сигнала от квартал „Надежда“, че не се слагат печати върху бюлетините от машини.

„Свързали сме се с районните избирателни комисии, за да припомнят на секционните избирателни комисии да изпълнят правомощията си и да поставят по един печат на машинната бюлетина“, отбеляза Матева.

В 9.30 часа ще бъде първият брифинг на ЦИК за хода на изборния ден и за проблемите, установени при гласуване. Такива изявления ще има и в 12.30 часа и в 17.00 часа.

В София се гласува в 1500 секци, като 189 от тях са за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, като за тях е осигурен специализиран транспорт. За улеснение на избирателите в неравностойно положение са организирани 14 подвижни избирателни секции.