Изборният ден в Истанбул започна с дълги опашки пред секциите

Изборният ден в Истанбул започна с опашки пред секциите, показват репортажи на Българската национална телевизия и „Нова телевизия“.

В цялата страна има общо 27 секции. В Истанбул са шест.

Някои от желаещите да упражнят правото си на глас първо трябва да се наредят на опашка за декларация, а след това и на втора за самото гласуване.

По-натоварено гласуване с 1500 или дори 2000 души в секция може да се очаква на места като Чорлу и Ергене в Тракийския регион, Бурса, както и в отделни квартали на Истанбул.