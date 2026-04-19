Ивайло Мирчев призова гражданите да гласуват за силна България в силна Европа

„Гласувах, за да се освободи България най-накрая от корупционния модел, който властва вече в страната от доста години. Искам да призова всички българи днес, преди да излязат да гласуват, да погледнат децата си и да гласуват за силна България в силна Европа“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който упражни правото си на глас в квартал „Лозенец“ в София в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Той посочи още, че е убеден, че втори дубъл на тези избори няма да има и че се надява да няма никави проблеми по време на гласуването.

„Призовавам всички политически играчи да не си правят илюзии, както обикновено да създават фалшиви истерии. Да призовем всички хора да излязат и да гласуват, за да има максимално голяма избирателна активност и българският народ да си е казал думата. Това е много важно, защото тези избори са много опасен момент, който може от една страна да насочи България към Европа, но може да насочи България и в по-опасни води“, заключи Ивайло Мирчев.