Доган гласува за повече държавност и по-добър стандарт на живот на младите

Около 7.30 часа, в 52 ОУ „Цанко Церковски“ в София гласува лидерът на Алианс за права и свободи – Ахмед Доган. Той обяви, че е дал своя вот за повече държавност.

„Когато говорим за върховенство на закона на първо място има ефективна държавност, но за голямо съжаление в последните години тя е в дефицит. Младите хора остават приоритет в цяла Европа и пожелавам на следващия парламент да вземе сериозни мерки за тях и за техния по-добър стандарт и ориентация„, допълни Доган.

Попитан какво става с идеала за права и свободи на хората, Доган отбеляза, че е нарушен принципът от законодателна гледна точка. Надявам се това да се осъзнае от цялото общество, защото протестите през декември бяха голямо предупреждение, добави лидерът на Алианс за права и свободи.

На въпрос, свързан със социологическите прогнози, според които АПС няма да прескочи 4% бариера, за да влезе в парламента, Доган отговори: „Поживьом, увидим„.