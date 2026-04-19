Общо 1598 са секциите за гласуване в Столична община

Пълна информация за избирателните секции и възможностите за гласуване е достъпна на информационния портал на Столичната община за изборите за Народно събрание на 19 април. Информационният портал на Столичната община за изборите събира нужната информация за гражданите на едно място и гарантира по-висока публичност и информираност, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, където е организирана информацията за номерата на секциите, тяхното местонахождение, начина на гласуване – машинно и/или с хартиени бюлетини. Чрез портала гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на секцията, в която гласуват. Всички справки се правят въз основа на избирателните списъци.

Достъпът до приложението е на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

Общо 1598 са секциите на територията на Столична община,

в които гражданите ще могат да упражнят правото си на глас. От тях секциите, подадени от районните администрации, които са за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, са 189.

Столичната община, осигурява възможност за специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването. Заявки се приемат от отдел „Транспортно обслужване“ на телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 18.04.2026 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 19 април.

За улеснение на гласуването на избиратели в неравностойно положение Столичната община, също така,

организира 14 подвижни избирателни секции.

С тази инициатива се цели осигуряване на равни възможности на хората с увреждания да упражнят правото си на глас на 19 април.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, могат да се подават в МВР до 19 април 2026 г. на денонощна телефонна линия 02/90 112 98 и на електронен адрес [email protected].