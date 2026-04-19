В 12 721 секции в страната и в 493 в чужбина ви чакат да гласувате за 52-ро Народно събрание

В 7.00 часа на територията на страната започва изборният ден за 52-ро Народно събрание. Очакват ви да упражните своя вот в 12 721 секции у нас и в 493 – в 55 държави. Това са осмите избори от 2021 година насам. Гласуването ще продължи до 20.00 вечерта, а ако пред помещението и след този час има желаещи да упражнят своя вот, те ще могат да го направят, но не по късно от 21.00 часа.

В изборите като кандидат-депутати за 240 мандата участват 4783 души, издигнати от 14 партии и 10 коалиции, като има и един независим кандидат – той е в 22-ри многомандатен район Смолян. Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151, съобщи заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.

Изборният ден в чужбина вече започна – това стана в 22.00 часа българско време, на 18 април, в Нова Зеландия – в секции в Оукланд и Крайстчърч. Той ще приключи в 6.00 часа българско време в понеделник, 20 април, в секциите в американските щати – Калифорния, Аризона и Невада.

Какво да знаем за процеса на гласуване?

Избирателят следва да се запознае с имената на кандидатите за депутати на таблото пред избирателната му секция. Забранено е той да заснема вота си, напомня говорителят на ЦИК Росица Матева.

Вотът с хартиена бюлетина е зад параван. Преди да отиде зад него, член на комисията откъсва бюлетината от кочана, поставя един печат на гърба и я подава на избирателя. За да бъде хартиената бюлетина валидна, вотът се отбелязва с химикалка, пишеща със син цвят, единствено със знаците Х или V.

След като избирателят е гласувал за формация, може да отбележи и предпочитание за кандидат в кръгчето. Сгъва бюлетината, така че да не се вижда изборът, подава я за втори печат и откъсване на номера. Пуска бюлетината с двата печата на гърба в урната.

При машинния вот – член на секционна избирателна комисия трябва да даде на избирателя карта за гласуване с надпис „избирател“. Гласоподавателят следва да я постави в машината с чипа нагоре, след което екранът ще започне да зарежда.

Ще види първата страница на електронната бюлетина. С бутон „следваща стр.“ може да отиде на втората страница. Гласува се чрез докосване на сензорния екран с пръст.

В дясната половина на бюлетината в кръгче са изписани номера на кандидатите от всяка листа, започващи от 101. Те отговарят на мястото, което заема всеки конкретен кандидат от съответната кандидатска листа. Едно от тях избирателят може да маркира – като преференция – за кандидата от вече избраната партия или коалиция.

Когато изборът е направен, трябва да бъде натиснат бутонът „преглед“. Ако изборът отговаря на неговото желание, избирателят натиска „гласуване“.

След звуковия сигнал той трябва вземе разписката от машината, която трябва да бъде сгъната и представена за печат на член на СИК. След това той я пуска в прозрачната кутия с надпис „бюлетини от машинното гласуване“.