Кметове на ДПС от Каолиновско бяха хванати като застъпници

Действащи кметове на територията на община Каолиново са били регистрирани като застъпници. Това е установила РИК-Шумен след проверка по жалба на Стела Загорчева – Серафимова, упълномощен представител на „Прогресивна България“. След проверката изложеното в жалбата се е потвърдило, като са анулирани удостоверения на 12 действащи кметове-застъпници.

„Съгласно действащото законодателство всички кметове на населените места са ангажирани с изборния процес. Те са от кръга на лицата, пряко ангажирани с изборния процес, които не могат да участват и в друго качество при подготовката и провеждането на изборите“, посочват от РИК.

Взето е решение да се заличат всички 14 броя застъпници за кандидатската листа на партия ДПС.

Анулирани са издадените удостоверения на Сали Юсуф – кмет на село Браничево; Неджми Хасан – кмет на село Гусла; Енвер Хасан – кмет на село Дойранци; Нурхан Ибрямов – кмет на село Долина; Бейхан Сали – кмет на село Загориче; Февзи Вели – кмет на кметство специалист/наместник в квартал „Боймир“ на град Каолиново; Севдие Мехмед – кметски специалист/наместник в квартал „Кус“; Неджми Халил – кмет на село Климент; Ахмед Динар – кмет на село Лятно; Гюрджан Емин – кмет на село Наум; Неджат Мустафа – кмет на село Пристое; Февзи Юсни – кмет на село Сини вир; Джошкун Махмуд – кмет на село Средковец; Шинаси Исмаил – кмет на село Тодор Икономово.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.