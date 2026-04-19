Кметове на ДПС от Каолиновско бяха хванати като застъпници

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Сигнализираха, че кметове на ДПС от Каолиновско се регистрирали като застъпници

Действащи кметове на територията на община Каолиново са били регистрирани като застъпници. Това е установила РИК-Шумен след проверка по жалба на Стела Загорчева – Серафимова, упълномощен представител на „Прогресивна България“. След проверката изложеното в жалбата се е потвърдило, като са анулирани удостоверения на 12 действащи кметове-застъпници.

„Съгласно действащото законодателство всички кметове на населените места са ангажирани с изборния процес. Те са от кръга на лицата, пряко ангажирани с изборния процес, които не могат да участват и в друго качество при подготовката и провеждането на изборите“, посочват от РИК.

Взето е решение да се заличат всички 14 броя застъпници за кандидатската листа на партия ДПС.

Анулирани са издадените удостоверения на Сали Юсуф – кмет на село Браничево; Неджми Хасан – кмет на село Гусла; Енвер Хасан – кмет на село Дойранци; Нурхан Ибрямов – кмет на село Долина; Бейхан Сали – кмет на село Загориче; Февзи Вели – кмет на кметство специалист/наместник в квартал „Боймир“ на град Каолиново; Севдие Мехмед – кметски специалист/наместник в квартал „Кус“; Неджми Халил – кмет на село Климент; Ахмед Динар – кмет на село Лятно; Гюрджан Емин – кмет на село Наум; Неджат Мустафа – кмет на село Пристое; Февзи Юсни – кмет на село Сини вир; Джошкун Махмуд – кмет на село Средковец; Шинаси Исмаил – кмет на село Тодор Икономово.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.