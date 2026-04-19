Тръмп се е противопоставил на плана за завземане на иранския остров Харг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е противопоставил на завземането на иранския остров Харг, опасявайки се, че сухопътна операция ще доведе до големи загуби. Това отбелязва The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, въпреки уверенията на военното командване, че десантът ще бъде успешен, американският президент е сметнал рисковете за неоправдани. Изданието отбелязва, че президентът Тръмп е изразил загриженост, че по време на нападението американските части ще станат лесни мишени и ще се сблъскат с „неприемливо високи загуби“ на личния състав.

На 7 април американски и израелски сили удариха остров Харг.

Според Axios са били ударени военни цели на острова. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви, че „ако американската терористична армия премине червените линии, отговорът ще се разпростре отвъд региона“.

На остров Харг се намират ключовите петролни терминали на страната.

Доналд Тръмп многократно публично е заплашвал Ислямската република с установяването на контрол над територията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е крещял на помощници в продължение на няколко часа, след като в началото на април е научил, че американски изтребител е бил свален над Иран. Съобщава още The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници.

Според тях, шефът на Белия дом се е опасявал от повторение на кризата с заложниците от 1979 г., когато ирански студенти щурмуват американското посолство в Техеран и вземат за заложници 66 американски дипломати и служители. Затова той е поискал незабавна операция по издирване, за да се спасят двамата членове на екипажа на сваления F-15E. Военните обаче се нуждаят от време, за да разработят план за действие. Помощниците на Тръмп са получавали оперативна информация минута по минута, но, опасявайки се, че нетърпението на президента може да подкопае операцията, са го информирали само по ключови точки и са го предпазвали от дискусии.

Двуместен американски изтребител F-15E беше свален над Иран на 3 април.

Според Axios, след катапултиране, двамата членове на екипажа – пилотът и навигаторът – успешно са се свързали. Източници на изданието посочват, че пилотът е бил спасен няколко часа след падането на самолета. По-късно САЩ обявиха спасяването на втория член на екипажа.

На 5 април списание Military Watch съобщи, че спасителната операция на пилотите на изтребителя F-15E, свален над Иран, е довела до безпрецедентни загуби на самолети за САЩ. Според изданието САЩ и Израел са загубили общо 11 самолета.