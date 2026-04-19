Към 14:00 часа има 181 сигнала за изборни нарушения и са открити 40 000 евро

Към 14:00 часа на изборния ден са получени 181 сигнала за изборни нарушения и са образувани 13 досъдебни производства, съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев по време на живо включване във “Фейсбук”. По-рано днес той отчете, че към 11:00 часа са постъпили 93 сигнала за нарушения, като са били образувани 8 досъдебни производства.

Кандев уточни, че в ранните часове в районното управление в Смолян са образувани две разследвания срещу лица, подготвяли сума за купуване на гласове. Претърсени са един автомобил и три адреса, задържани са трима души, като са открити 40 000 евро, предназначени за търговия с вот.

“В рамките на изборния ден, с приближаването на края му, купувачите на гласове се активизират, но МВР е подготвило изненади. Затова призовавам гражданите да гласуват”, изтъкна Кандев.

С охраната на изборите са ангажирани 15 408 полицейски служители, като всичките са заети в секционните избирателни комисии.

Един от сигналите на РИК-Смолян, по който е образувано разследване, се отнася до несъществуващ още от 2009 година административен адрес в Девин, на който са регистрирани 150 избиратели. На този адрес в ромския квартал в Девин има две общежития. Преди години той е бил използван при избори за местна власт, парламент и президент.