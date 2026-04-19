Към 9:00 часа избирателната активност е 4.6 процента

Според данни на агенция “Мяра” избирателната активност към 9:00 часа е 4.6 процента. На изборите през 2024 година към същия час бяха гласували 4.4 пункта. Към 8:00 часа активността беше 1.6%, съобщи “Тренд”.

Очакванията за по-висока избирателна активност и възможна мобилизация в последните дни бяха обсъдени по Би Ти Ви от социолозите Добромир Живков от “Маркет линкс” и Боряна Димитрова от “Алфа Рисърч”.

Добромир Живков заяви, че се очаква минимална активност от около 60%, като не изключи възможност за допълнителното й повишаване в деня на вота. По думите му значителна част от избирателите взимат решението си в последните дни преди вота.

“Около 15%-18% казват, че взимат решение в последните 3-4 дни. Тоест може да си представите за какъв сериозен обем от избиратели говорим“, отбеляза Живков.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

