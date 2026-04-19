Според екзитпол на „Маркет ЛИНКС“ БСП остава извън парламента

БСП остава извън парламента според екзитпол на „Маркет ЛИНКС“, представен от bTV. Партията получава 3,7% и не преминава изборната бариера.

Според данните пет партии влизат в 52-рото Народно събрание. „Прогресивна България“ печели изборите с 39,1%, следвана от ГЕРБ-СДС с 15,6% и „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с 13,4%. В новия парламент ще бъде още ДПС със 7,5% и „Възраждане“ с 5,1%.

Под чертата, освен БСП, остават „Сияние“ (3,4%), МЕЧ (3,3%), „Величие“ (3,1%), „Има такъв народ“ (2%), АПС (1,3%) и „Синя България“ (0,7%).