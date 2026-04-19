РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Според екзитпол на „Маркет ЛИНКС“ БСП остава извън парламента

Крум зарков, Според екзитпол на „Маркет ЛИНКС“ БСП остава извън парламента

БСП остава извън парламента според екзитпол на „Маркет ЛИНКС“, представен от bTV. Партията получава 3,7% и не преминава изборната бариера.

Според данните пет партии влизат в 52-рото Народно събрание. „Прогресивна България“ печели изборите с 39,1%, следвана от ГЕРБ-СДС с 15,6% и „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с 13,4%. В новия парламент ще бъде още ДПС със 7,5% и „Възраждане“ с 5,1%.

Под чертата, освен БСП, остават „Сияние“ (3,4%), МЕЧ (3,3%), „Величие“ (3,1%), „Има такъв народ“ (2%), АПС (1,3%) и „Синя България“ (0,7%).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.