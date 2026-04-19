РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

От утре България е в нов политически етап, обяви социологът Андрей Райчев

Преструктурира се политическото пространство. Наблюдаваме края на нещо, което започна 2020 г., коментира социологът

За мен няма съмнение, че от утре България е в нов политически етап. На всичко отгоре всичко зависи дали 5 партии са влезли или 6. Случва се нещо фундаментално. Това заяви социологът Андрей Райчев в ефира на бТВ.



По думите му се преструктурира политическото пространство.

Фактически, ако е вярно това, което виждаме, може да има два сценария, смята Райчев. „Наблюдаваме края на нещо, което започна 2020 г. Това е шестгодишна суматоха, която получава своята развръзка. Радев взима нещата в ръце, и то категорично„, каза още Райчев.

„Много партии направиха заявка, че Висшият съдебен съвет най-после трябва да бъде сменен. Чакам да си изпълнят ангажиментите“, заяви той

„Тези, които побеждават, казват, разбира се – „за добро“. Другите ще кажат -„настъпи трагедия“. Малко деликатно положение съм, не мога да говоря с числа. Но фактически, ако е вярно това, като виждаме, не забравяйте, това е екзитпол“, отбеляза той.

„Ако Крум Зарков е успял със своето фантастично усилие да вкара БСП, мнозинството се вижда с просто око. Ако не успее – отиваме на втория вариант – по-трудния. Радев да търси партньор или правителство на малцинството, или пък да прави коалиция с ПП-ДБ, което е много трудно. Едно нещо ги събира – съдебната реформа, икономическата програма – не ги дели, дели ги Украйна, и то радикално“, заяви Андрей Райчев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.