ПП-ДБ с изявление след вота: Българските граждани оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

„Спортсменско е да се поздрави победителя в тези избори – г-н Румен Радев и ние го поздравяваме за изборната му победа„. С тези думи започна лидерът на „Продължаваме промяната“ – Асен Василев първото изявление на коалицията ПП-ДБ, след като станаха ясни първите предварителни данни от изборния ден. По думите на Асен Василев най-важното нещо, което трябва да се каже тази вечер, е, че българските граждани излязоха и гласуваха, и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото – като така са постигнали целта, която протестът от декември 2025 г. си бе поставил. Оттук нататък ни чака изключително много работа с всички законопроекти с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, добави Василев.

„Все още битката за честността на вота не е приключила„, продължи Василев и уточни, че по тяхна информация има изгонен международен наблюдател от секция от благоевградското село Краище, при положение че той имал всички права да присъства и да следи вота.

„Силно се надяваме до края на вечерта да не станем свидетели на срамните сцени, които бяха записани в рамките на видеонаблюдението на последните парламентарни избори„, добави Василев. Той уточни, че когато битката за честността на вота приключи и са ясни финалните резултати – както и тези от чужбина – от ПП-ДБ ще коментират детайлно какво трябва да се случи в следващия парламент.

Съпредседателят на „Да, България“ – Ивайло Мирчев коментира, че на база на предварителните резултати моделът „Пеевски – Борисов“ няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание. Това, по думите му, означава само едно – възможност за смяна на Висшия съдебен съвет и възможност за смяна на главния прокурор.

Ивайло Мирчев също припомни, че това е било една от целите на протестите през декември 2025 година, когато стотици хиляди излязоха по площадите.

„И ние поехме ангажимента да бъдем техния инструмент в 52-рото Народно събрание„, отбеляза Мирчев, като подчерта, че в новия парламент ПП-ДБ ще са единствената политическа сила, която ще може да гарантира европейския път на България.

Той добави и че след благодарностите на хората, излезли и подкрепили тяхната коалиция, от ПП-ДБ трябва да отдадат заслуженото и на служебния кабинет – на премиера Андрей Гюров, на министъра на МВР – Емил Дечев и на главния секретар – Георги Кандев за положените усилия за провеждането на честните избори в страната. Съпредседателят на „Да, България“ също подчерта, че битката продължава и не е приключила, тъй като предстоят тежки дни и приключване и разрушаване на модела Пеевски – Борисов.

Атанас Атанасов – председателят на „Демократи за силна България“ – благодари на избирателите за участието им във вота и подчерта, че коалицията на ПП-ДБ ще продължава да бъде гарант за европейския път на България.

От ПП-ДБ отказаха да отговарят на журналистически въпроси – обясниха, че са направили само изявление, защото искат първо да видят крайните резултати, тъй като все още не се знае колко партии ще влязат в 52-рото Народно събрание.