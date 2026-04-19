РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

МВР знае за 50 души с имунитет, които са в листите и са готови да купуват гласове, съобщи Гюров

МВР знае за 50 души с имунитет, които са в листите и са готови да купуват, съобщи Гюров

Във видео във “Фейсбук” служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че МВР знае за 50 души с имунитет, които са в листите и сега са готови да излязат да купуват гласове, тъй като това е последният им шанс да влязат в парламента. Той допълни, че вътрешното ведомство е готово да противодейства.

В последните часове от деня решението е у вас. Вие можете да ги спрете с гласа си, изтъкна Гюров.

По негова информация към този момент само 0.8% от машините са извън строя, което означава, че машините работят и може да се гласува спокойно.

„Правителството си свърши работата. Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас“, завърши Гюров.

Припомняме, че към 16:30 часа в изборния ден постъпилите сигнали за изборни нарушения са 328, а 26 са образуваните разследвания. Това съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев по време на живо излъчване във “Фейсбук” заедно с вътрешния министър Емил Дечев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.