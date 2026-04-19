МВР знае за 50 души с имунитет, които са в листите и са готови да купуват гласове, съобщи Гюров

Във видео във “Фейсбук” служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че МВР знае за 50 души с имунитет, които са в листите и сега са готови да излязат да купуват гласове, тъй като това е последният им шанс да влязат в парламента. Той допълни, че вътрешното ведомство е готово да противодейства.

“В последните часове от деня решението е у вас. Вие можете да ги спрете с гласа си”, изтъкна Гюров.

По негова информация към този момент само 0.8% от машините са извън строя, което означава, че машините работят и може да се гласува спокойно.

„Правителството си свърши работата. Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас“, завърши Гюров.

Припомняме, че към 16:30 часа в изборния ден постъпилите сигнали за изборни нарушения са 328, а 26 са образуваните разследвания. Това съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев по време на живо излъчване във “Фейсбук” заедно с вътрешния министър Емил Дечев.