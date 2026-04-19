Печелим изборите убедително и ще съставим правителство, уверен е Антон Кутев

„Печелим изборите убедително и ще съставим правителство“. Това заяви пред NOVA Антон Кутев от „Прогресивна България“ минути след обявяването на резултатите от вота според първите екзитполове. По думите му, остава открит въпросът дали формацията ще разполага със 121 депутати, което зависи от окончателния избор на гласоподавателите. Той благодари на избирателите и подчерта, че предстои най-трудната част – управлението.

Кутев очерта два ключови приоритета – съставяне на правителство и постигане на конституционно мнозинство за реформи. Той изтъкна, че целта на партията не е просто участие във властта, а дълбока промяна в страната, включително в съдебната система.

Като първи стъпки той посочи смяна на състава на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор, след което да започне процесът по съставяне на кабинет. А правителство трябва да има най-късно до средата на май.

Кутев изключи възможността ГЕРБ да бъде партньор при провеждането на съдебна реформа, а за БСП изрази съмнение, че биха участвали в коалиция с „Прогресивна България“.