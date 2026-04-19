Едно е да спечелиш изборите, съвсем друго е да управляваш, заявиха от ГЕРБ

„Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. В политиката, както и в живота, трябва търпение”. Това написаха от ГЕРБ минути след като стана ясно, че партията се нарежда на второ място след „Прогресивна България“ в новия парламент.
Борисов два пъти е губил парламентарни избори – през 2021 от „Има такъв народ“, които имаха два депутатски мандата повече и от „Продължаваме промяната“, отново през 2021 година, когато беше съставен кабинетът на Кирил Петков.
По-рано днес, след като даде своя вот, лидерът на ГЕРБ категорично заяви, че няма да има сглобки и коалиции в този парламент.
Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:
Прогресивна България – 39,6%
ГЕРБ – 15,1%
ППДБ – 13,5%
ДПС – 8,1%
Възраждане – 5,1%
БСП – 4,1%
Сияние – 3%
МЕЧ – 2,7%
Величие – 2,4%
АПС – 2%
ИТН – 1,6%
Синя България – 0,7%