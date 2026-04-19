Едно е да спечелиш изборите, съвсем друго е да управляваш, заявиха от ГЕРБ

„Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. В политиката, както и в живота, трябва търпение”. Това написаха от ГЕРБ минути след като стана ясно, че партията се нарежда на второ място след „Прогресивна България“ в новия парламент.

Борисов два пъти е губил парламентарни избори – през 2021 от „Има такъв народ“, които имаха два депутатски мандата повече и от „Продължаваме промяната“, отново през 2021 година, когато беше съставен кабинетът на Кирил Петков.

По-рано днес, след като даде своя вот, лидерът на ГЕРБ категорично заяви, че няма да има сглобки и коалиции в този парламент.

Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:

Прогресивна България – 39,6%

ГЕРБ – 15,1%

ППДБ – 13,5%

ДПС – 8,1%

Възраждане – 5,1%

БСП – 4,1%

Сияние – 3%

МЕЧ – 2,7%

Величие – 2,4%

АПС – 2%

ИТН – 1,6%

Синя България – 0,7%