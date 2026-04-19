В 682 изборни секции от общо 11 653, видеонаблюдението се е включило в 20:00 часа, съобщиха от Министерството на електронното управление. Броенето на бюлетините може да се следи на живо на evideo.bg.

Към 21 часа са включени 99% от устройствата, тоест само от 224 от секции не излъчват преброяването. Малко след 21:00 от ЦИК обявиха и краят на изборния ден, като не се очаква да има изказвания на Комисията.

От този момент, през следващия половин час, за видеоизлъчването ще се изпращат сигнали до Централната избирателна комисия, Министерството на електронното управление и районните избирателни комисии на всеки пет минути, а след 20:30 – на всеки 10 минути.

Камерите се включват веднага, след като председателят на секцията обяви изборния ден за приключил, обясняват от ведомството. Устройствата трябва да са включени към зарядно устройство, да се поставят така, че да се виждат ясно всяка бюлетина и попълването на протокола.

Ако връзката прекъсне, устройството продължава да записва офлайн. След края на броенето записът се качва на сървърите ни и е достъпен за всеки, допълниха от министерството.

На предходните избори е постигната 98% свързаност на устройствата. Над 99% от машините за гласуване в страната работят нормално, а регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1 на сто от всички устройства.