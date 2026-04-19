Румен Радев даде своя вот и заяви готовност за сътрудничество с всеки, който приема идеите на партията му

Радев призова правителството да си извади главата от пясъка и да признае, че ни чакат нелеки изпитания

Днес България има уникалния шанс да скъса завинаги с модела Борисов-Пеевски. Призовавам хората да излязат да гласуват, за да можем да си върнем държавата„. Това каза лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, след като упражни правото си на глас. Той даде своя вот с машина в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ в София.

Бившият държавен глава подчерта, че има много важни въпроси за решаване в следващия парламент, като сред тях открои избор на нов Висш съдебен съвет, а след това и на нов главен прокурор. Освен това Радев отбеляза, че трябва да се направи всичко възможно за „изсветляване на ценообразуването“. Експрезидентът подчерта още, че за него е най-важно да бъде съставено редовно правителство, което да решава проблемите на българските граждани.

„Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот. Ние сме готови на сътрудничество с всеки, които приема нашите идеи. Призовавам всички сънародници и в чужбина, да излязат да гласуват“, добави той.

Радев поздрави МВР за добре свършената работа и отправи апел към всички членове на СИК за отговорно гражданско отношение.

„Аз винаги съм работил срещу всяко външно влияние върху България. Ние, за разлика от другите, не правим етническа партия. Неслучайно нашата партия е отворена за хора от всички етноси“, завърши Радев.

