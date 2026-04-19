РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

450 полицаи охраняват изборния ден в Софийска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Всички секции в региона са под полицейска охрана, като са предприети мерки за гарантиране на обществения ред, пожарната безопасност и спокойното протичане на вота.

В 12 721 секции в страната и в 493 в чужбина ви чакат да гласувате за 52-ро Народно събрание

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ работят с удължено работно време – от 8:30 до 19:00 часа, като издават удостоверения при изгубени, откраднати или изтекли лични документи, за да могат гражданите да гласуват.

От полицията посочват, че сигнали за нарушения могат да се подават денонощно на телефон 02/90 112 98 и на имейл [email protected], както и чрез контактите на ОДМВР – София.

По данни на Районната избирателна комисия изборният ден е започнал нормално и без сериозни нарушения. Отчетени са технически проблеми с две машини за гласуване в общините Ихтиман и Мирково, като се очаква те да бъдат отстранени своевременно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.