„Тренд“: ПБ взима 18,5% от избирателите на ПП-ДБ, 15,7 % от ГЕРБ и 10,7% от „Възраждане“

Социологът от „Тренд” Евелина Славкова обясни в изборното студио на NOVA откъде идват гласовете на „Прогресивна България“ (ПБ) според exit poll на агенцията.

„От 48% от хората, които са посочили, че гласуват „за нещо по-добро“ – най-голям е делът на гласоподаватели на „Прогресивна България“, заяви тя. И допълни: „Политическата формация е привлякла гласове от БСП, от „Възраждане“, от ГЕРБ. От „Възраждане“ са взели почти половината в сравнение с техните резултати през 2024 година“.

Данните на „Тренд“ показват, че „Прогресивна България“ са взели 15,7% от ГЕРБ-СДС, 18,5% от ПП-ДБ, 10,7% от „Възраждане“, 2,8% от ДПС, 11,3% от БСП-ОЛ, 3,3% от АПС, 4,7% от ИТН, 3,1% от МЕЧ и 2,1% от „Величие“.

Славкова припомни, че има и хора, които през 2024 година са гласували с „Не подкрепям никого“, но част от тях сега са решили да гласуват за „Прогресивна България“.

„Също така част от хората, които са посочили, че сега са излезли да гласуват, а през 2024 година не са гласували, също са дали своя вот за тях. Очевидно „Прогресивна България“ успява да ги мобилизира“, заяви тя.