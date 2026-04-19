Живеещи в София, но без адресна регистрация, избират да гласуват в Сърбия

Български граждани, живеещи в София без адресна регистрация, избират да пътуват до Сърбия, за да упражнят правото си на глас, показват видеокадри, разпространени в социалните мрежи.

В случая става дума за секция в сръбския град Димитровград (Цариброд), където хора преминават границата, вместо да се върнат до населеното място по постоянен адрес в България.

Причината е в различните правила на гласуване у нас и в чужбина.

В страната избирателят по правило гласува по постоянен адрес или по настоящ адрес, но само ако е подал предварително заявление за това.

В чужбина обаче правилата са по-гъвкави – гласуването става с декларация на място, че избирателят не е упражнил правото си на вот другаде. Това позволява на много българи да гласуват в най-близката секция извън страната, без предварителна регистрация.

Така за част от избирателите се оказва по-лесно да пресекат границата, отколкото да изминат стотици километри в рамките на България, за да стигнат до секцията по постоянен адрес.

