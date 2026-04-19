Пеевски гласува в Бабяк, избирайки държавата на хората

В 8.17 минути лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски гласува в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в планинското село Бабяк, в община Белица, в област в Благоевград. Той заяви, че днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си.

„Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!“, подчерта Пеевски.

Той е водач на листата в Благоевград и в Кърджали. Припомняме, че вчера Районната прокуратура в Благоевград е започнала проверка по сигнал за преследване и заплахи към кандидат за народен представител.

Той е подал жалба в полицията, че вчера следобед по време на обиколка в община Симитли е бил следен от джип, който се опитал да го изтласка от пътното платно.

Реакцията на полицията е била бърза и вече има четирима задържани за 24 часа.