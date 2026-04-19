РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Пеевски гласува в Бабяк, избирайки държавата на хората

В 8.17 минути лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски гласува в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в планинското село Бабяк, в община Белица, в област в Благоевград. Той заяви, че днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си.

„Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!“, подчерта Пеевски.

Той е водач на листата в Благоевград и в Кърджали. Припомняме, че вчера Районната прокуратура в Благоевград е започнала проверка по сигнал за преследване и заплахи към кандидат за народен представител.

Той е подал жалба в полицията, че вчера следобед по време на обиколка в община Симитли е бил следен от джип, който се опитал да го изтласка от пътното платно.

Реакцията на полицията е била бърза и вече има четирима задържани за 24 часа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.