Васил Терзиев гласува с отвертка и флашка

Столичният кмет Васил Терзиев даде своя глас, като заяви, че гласува за силна България в силна Европа, какъвто бе и лозунгът на предизборната кампания на ПП-ДБ. “Това е, което искам да оставим на нашите деца”, допълни той.

Терзиев добави, че е гласувал с машина и показа отвертка, която беше донесъл, като се пошегува, че я носи, за да е сигурен, че гласуването ще протече, както трябва.

“Така казаха – че с флашка и с отвертка било най-сигурно, когато гласуваш с машина”, каза иронично столичният градоначалник, визирайки действията на административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов и на съпартиеца му – заместник-кметът на Пловдив по дигитализацията Владимир Темелков, които преди няколко дни, по време на демонстрацията по представяне на машините за гласуване, отвориха част от машина с отвертка.

“Глупости са твърденията за това как можело машините да се манипулират”, отбеляза Терзиев в отговор на въпрос за проблемите с машините в София и страната. Той призна, че проблеми има, но те не са свързани с това, че вотът може да бъде променен със самата машина.