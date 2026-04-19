Великобритания обсъжда емитирането на „военни облигации“

Министър Рийвс не изключва увеличение на данъка на капиталовите печалби

Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс обмисля емитирането на „военни облигации“, за да увеличи бюджета за отбрана. Това съобщи седмичният вестник The Sunday Telegraph.

Преди това подобна идея беше промотирана от Ед Дейви, лидер на опозиционните либерални демократи, който предложи емитиране на „военни облигации“ на стойност 20 милиарда британски лири (27.1 милиарда долара). Според него, жителите на Обединеното кралство биха могли да отпускат парите си на правителството под формата на облигации за срок от две до три години, плащайки същата лихва като стандартните държавни облигации.

През януари The Times съобщи, позовавайки се на източници, че до края на 2025 г. началникът на щаба на отбраната на британските въоръжени сили Ричард Найтън е докладвал на премиера Киър Стармър, че са необходими допълнителни 28 милиарда британски лири (38 милиарда долара), за да се гарантира бойната готовност на страната.

Още от категорията..

