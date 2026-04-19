РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Борисов даде своя глас и заяви, че не вижда шанс да бъде съставено редовно правителство

ГЕРБ подкрепи безвъзмездното прехвърляне на държавни имоти към Столична община

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде своя вот и обяви, че партията му няма да участва в коалиции. Той гласува с хартиена бюлетина.

„Тези, които си позволяват да говорят, че ще се коалират с нас, никой не им е давал аванси, че това може да се случи. Не виждам с кого можем да се коалираме“, обяви водачът на герберите.

По думите му ГЕРБ вече е направила компромисите „в сглобки, в тройни коалиции, в подкрепи“. „С Копринков и Радев модела няма да се коалираме“, подчерта той.

Борисов отбеляза, че в страната има „масов провал на машините”. „Точно в местата, за които ги предупредихме, че батериите ще объркат избора. Сега техниците на частна фирма с отвертките си обикалят и пипат машините”, каза още лидерът на ГЕРБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.