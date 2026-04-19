Борисов даде своя глас и заяви, че не вижда шанс да бъде съставено редовно правителство

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде своя вот и обяви, че партията му няма да участва в коалиции. Той гласува с хартиена бюлетина.

„Тези, които си позволяват да говорят, че ще се коалират с нас, никой не им е давал аванси, че това може да се случи. Не виждам с кого можем да се коалираме“, обяви водачът на герберите.

По думите му ГЕРБ вече е направила компромисите „в сглобки, в тройни коалиции, в подкрепи“. „С Копринков и Радев модела няма да се коалираме“, подчерта той.

Борисов отбеляза, че в страната има „масов провал на машините”. „Точно в местата, за които ги предупредихме, че батериите ще объркат избора. Сега техниците на частна фирма с отвертките си обикалят и пипат машините”, каза още лидерът на ГЕРБ.