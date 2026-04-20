Баща уби осем деца при масова стрелба в Луизиана

Мъж застреля седем от собствените си деца и още едно дете при масова стрелба в Шривпорт, щата Луизиана, съобщи Би Би Си. Полицията определи случая като тежък инцидент на домашно насилие.

Жертвите са на възраст между една и четиринадесет години. Според властите стрелбата е започнала около 5:00 ч. сутринта в неделя. Нападателят е прострелял общо 10 души, след което е избягал с откраднат автомобил.

По-късно е бил преследван от полицията и убит.

Заподозреният е идентифициран като Шамар Елкинс. По данни на разследващите той първо е прострелял жена на улицата, след което е влязъл в близък дом, където е убил осем деца, едно от които не е било негов роднина.

Две жени, включително майката на децата, са в критично състояние. Едно от ранените деца е успяло да избяга и да подаде сигнал до властите. Друго е скочило от покрива на сградата и е хоспитализирано.

Кметът на Шривпорт Том Арсено определи случилото се като „може би най-тежката трагедия в историята на града“, подчертавайки, че цялата общност е дълбоко засегната.