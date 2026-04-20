За първи път от почти 30 години: Абсолютно мнозинство в парламента за Румен Радев

Резултатите от парламентарните избори показват сериозна промяна в политическата система. Новата формация „Прогресивна България“, чийто лидер е бившият президент Румен Радев, печели изборите и според паралелните преброявания има абсолютно мнозинство в парламента – над 121 депутати.

Различни социологически агенции дават сходни резултати на партията на доскорошния държавен глава: между 123 и 134 мандата, което я поставя в силна позиция за самостоятелно управление.

Убедителната победа на Румен Радев се доближава до резултата на ОДС от 1997 г., когато коалицията печели 137 мандата и съставя правителството на Иван Костов. От тогава насам нито една политическа сила не е успявала да постигне абсолютно мнозинство от 121 мандата. Макар че през 2001 г. партията на Симеон Сакскобургготски и през 2009 г. ГЕРБ на Бойко Борисов получават силни резултати, те не достигат до пълно мнозинство — НДСВ има 120 депутати, а ГЕРБ 117.

В образуването на петпартиен парламент важна роля играе и високата избирателна активност, която според социологическите проучвания е около 50 процента.

Резултатите от изборите показват сериозно отслабване на доскорошната управляваща партия ГЕРБ, която според социологическо проучване на „Тренд“ пада до около 13,2% и ще има 42 депутати в новия парламент. Това я поставя в риск да загуби втората си позиция в Народното събрание, тъй като „Продължаваме промяната-Демократична България“ се движи много близо зад нея с около 40 мандата. Някои други проучвания, като на „Мяра“, дори дават равенство между двете формации с по 37 депутати, като се отчита, че резултатите все още не включват гласовете от чужбина, където „Продължаваме промяната-Демократична България“ традиционно има по-силна подкрепа. „Маркет линкс“ пък дава на двете формации по 39 мандата.

Резултатите, които „Прогресивна България“ постигна означават две основни неща:

Радев би имал възможност да състави самостоятелно правителство, без да търси коалиционен партньор, което на практика изключва вероятността от нови предсрочни избори;

ГЕРБ и ДПС губят блокиращата си квота за формирането на конституционно мнозинство от 160 гласа в парламента. Това отваря път на Радев да събере такова мнозинство, което би позволило избирането на нов Висш съдебен съвет, а оттам и на нов главен прокурор. Още преди изборите той посочи тази задача като един от основните приоритети на неговата партия. За подобни промени Радев може да разчита и на подкрепата на „Продължаваме промяната-Демократична България“, които също поставят съдебната реформа като свой водещ приоритет. Заедно двете формации биха имали значително мнозинство над необходимите 160 депутати, което дори би им позволило да правят промени в Конституцията.

Освен че, „Прогресивна България“ привлича значителна част от негласувалите на предишни избори, формацията на бившия президент печели подкрепа и от всички основни политически сили. Според екзитпол на „Тренд“ около 16% от бившите избиратели на ГЕРБ този път са гласували за партията на Радев. Също така 18,5% от поддръжниците на „Продължаваме промяната-Демократична България“ от предходния вот са преминали към новата формация. От БСП „Прогресивна България“ получава 11,3%, а от „Възраждане“ – 10,7 процента.

Очаква се да се изясни и какъв дял от гласовете на българските турци е привлечен от първата политическа сила в 52-рото Народно събрание, тъй като в нейните листи има представители на турския етнос, свързвани с крилото на Ахмед Доган.

При този резултат почти сигурно е, че лидерът на „Прогресивна България“ ще заеме поста на министър-председател. Основният въпрос обаче остава дали убедителната му победа ще доведе до промяна във външната политика на страната. Част от международните медии го определят като „бивш проруски президент“. „България ще направи усилия да продължи европейския си път, но силна България в силна Европа се нуждае от критично мислене и прагматизъм“, каза Радев след края на изборния ден на медиен въпрос на чуждестранна медия.

Безспорно най-сериозният удар от изборите бе понесен от ГЕРБ. В нощта след вота Борисов се ограничи до кратко съобщение в профила си във „Фейсбук“, в което отбелязва, че в политиката и в живота е нужно търпение.

Значителен спад в резултатите отчита и партията „Възраждане“. На предходните избори формацията на Костадин Костадинов бе трета политическа сила с 35 депутати, а сега социологическите проучвания и дават едва 13 народни представители.

При „Продължаваме промяната-Демократична България“ нещата не седят толкова песимистично, колкото при изброените по-горе партии. Очаква се обединението да получи по-добър резултат от този на изборите през 2024 г., независимо, че част от вота на техните избиратели се е насочил към формацията на Радев.