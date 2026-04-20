Искате по-малко стрес?

Годишно клинично проучване показва, че редовните аеробни упражнения могат значително да повлияят нивата на кортизол – основният хормон на стреса в организма.

Ново изследване предполага, че продължителната физическа активност може постепенно да променя биологията на стреса.

В първото по рода си клинично проучване, публикувано в Journal of Sport and Health Science, учените изследват как една година аеробни упражнения влияе върху биологията на стреса и емоциите. Рандомизираното изследване се фокусира върху дългосрочни физиологични промени, свързани с редовната физическа активност.

Изследването е ръководено от д-р Питър Дж. Джанарос, директор на Центъра за наука за връзката между ума и тялото към Университета на Питсбърг, САЩ, и д-р Кърк И. Ериксън, директор по транслационна невронаука в AdventHealth Research Institute, САЩ. Техният екип изследва как спазването на препоръките на Американската сърдечна асоциация за физическа активност влияе върху биологичните маркери на стреса и емоционалната регулация, със специален акцент върху кортизола.

Общо 130 възрастни на възраст между 26 и 58 години участват в проучването. Те са разпределени на случаен принцип в две групи. Едната група изпълнява по 150 минути умерени до интензивни аеробни упражнения седмично в продължение на една година, докато другата получава обща здравна информация и запазва обичайното си ниво на активност. През цялото време учените проследяват промените във физическата издръжливост, нивата на кортизол и други показатели за стрес и емоции чрез мозъчни изображения и съвременни измервателни техники.

Основни резултати: намаляване на кортизола

Участниците в групата с упражнения показват ясно намаляване на дългосрочните нива на кортизол. Този хормон играе ключова роля в регулирането на метаболизма, имунната система, съня, паметта и настроението. Повишените му нива за дълъг период са свързани със сърдечно-съдови заболявания, метаболитни нарушения и психични проблеми.

Както обяснява д-р Джанарос:

„Влиянието на упражненията върху дългосрочните нива на кортизол може да бъде един от механизмите, чрез които физическата активност предпазва от редица заболявания и психични състояния, но са необходими още изследвания.“

Значение за здравето

Тези резултати са важни, защото голяма част от досегашните изследвания върху стреса и упражненията се базират на връзки, а не на директни доказателства за причинно-следствени отношения. Това проучване се отличава с рандомизирания си дизайн и продължителността от една година, което позволява наблюдение на устойчиви биологични промени.

Резултатите показват, че спазването на препоръчителните нива на физическа активност може да бъде практичен начин за намаляване на биологичното въздействие на стреса и за подобряване на общото благосъстояние. Редовните упражнения могат да бъдат достъпна стратегия за по-добро качество на живот.

Предишни резултати от същото изследване сочат и допълнителни ползи. Чрез модерни мозъчни сканирания учените установяват, че аеробните упражнения могат да забавят процесите на стареене на мозъка.

Изследователите се надяват тези резултати да повишат осведомеността за това как спазването на препоръчаните 150 минути физическа активност седмично подпомага психическата устойчивост и дългосрочното здраве.

Четете още: 10-минутна скокова тренировка за по-добра форма и здраве в средна възраст