Буркина Фасо национализира най-голямата памучна компания Sofitex

Буркина Фасо засилва държавния контрол върху ключови сектори, като след минното дело насочва усилията си и към селското стопанство. Правителството планира да национализира изцяло голямата памучна компания Sofitex, като изкупи всички частни акционери и стане едноличен собственик.

Мярката е одобрена на 16 април 2026 г., като мотивът е да се стабилизира компанията, която има нарастващи дългове и проблеми с ефективността. Sofitex е оценена на около 607 млн. долара, а държавата вижда в пълния контрол възможност за по-добро управление и възстановяване на производството.

Решението се вписва в по-широка стратегия на страната за по-голямо държавно участие в печеливши отрасли като златодобива, който е основен източник на износ. Подобни политики се прилагат и чрез увеличаване на държавните дялове в минни проекти.

В същото време, памуковият сектор е под натиск заради спад в производството, което е намаляло с около 24% за една година. Sofitex, която произвежда около 80% от памука в страната, е в центъра на плановете за възстановяване.

Според властите, национализацията трябва да подобри управлението, да намали дълговете и да повиши ефективността, като част от по-широк стремеж държавата да контролира по-голяма част от стратегическите икономически отрасли.

Още от категорията..

