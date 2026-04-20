Синът на кмета на Симитли измести по преференции Росен Желязков в Благоевград

Синът на кмета на Симитли измести по преференции Росен Желязков в Благоевград, Стефан Апостолов

Последният в листата на ГЕРБ в Благоевград Стефан Апостолов измести от първото място водача на листата Росен Желязков, показват събраните преференции.

Апостолов по традиция от последните десетина избора винаги заема последното 22-ро място и винаги се изкачва с рекордни преференции до второто, пише „24 часа“.

Сега синът на кмета на Симитли Апостол Апостолов – Стефан събра 6860 лични гласа. Водачът – бившият премиер Росен Желязков, има 2462 лични гласа и още 4178 от бюлетините за ГЕРБ, които нямат предпочитания.

Така неговите гласове стават 6640 и той остава втори. Четвъртият Георги Георгиев минава напред с 5142 преференции, зад него остава Костадин Стойков с 4589, следван от Иван Герчев с 4335 преференции.

По традиция кандидатите на ГЕРБ в Благоевградска област винаги играят силно с преференции и това носи много гласове на партията. Сега от 29 729 бюлетини за партията на Борисов, само 4178 се без отбелязано предпочитание за отделен кандидат.

