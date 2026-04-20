Мартин Димитров и Анна Бодакова пренареждат листата на ПП-ДБ в 24 МИР-София

Двама от листата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) в 24 МИР-София пренареждат листата.

Засега обаче е неясно точно колко мандата ще получи коалицията – имат сериозен шанс да получат три мандата.

Мартин Димитров, който е четвърти в листата, е получил 3878 преференции – достатъчно, за да изпревари втория (Велислав Величков с 2028 преференции) и Васил Пандов (608). Анна Бодакова, която заема 10 място в списъка, е получила най-много преференции – 6837, достатъчно, за да пренареди листата.

Водачът Ивайло Мирчев е получил малко по-малко преференции – 6692, но неговото място в парламента е гарантирано.

В листата на „Прогресивна България“ в 24 МИР няма пренареждания, но има значителен брой преференции за бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев, който бе втори в списъка – 3702.

Йорданка Фандъкова, втора в листата на ГЕРБ, също е получила значителен брой преференции – 2836. Водачът на листата Делян Добрев е получил повече – 3474.