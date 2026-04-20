Държавата и бизнесът плащат 300 млн. евро годишно по болнични от прегаряне

Държавата и работодателите в България губят около 300 млн. евро годишно за нетрудоспособност поради стрес и прегаряне, като тенденцията е към непрекъснато увеличение с опасност от глобална пандемия. Това съобщи Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара по повод ново проучване на организацията относно на професионалното прегаряне в шест професии с повишен риск за психичното здраве.

Проблемът с бърнаут е налице в цял свят и се изразява в достигане до състояние на крайно физическо, емоционално и умствено изтощение, породено от дълготраен стрес, най-често свързан с работата . Характеризира се с хронична умора, цинизъм към работните задължения и чувство за безпомощност. Според БСК Стресът, преумората и професионалното прегаряне са причина за около 40% от текучеството на кадри и за 30% от грешките, нарушенията и злополуките на работното място. Проучването обхваща над 300 заети в шест професионални групи:

ръководители в преработващата промишленост;

ръководители и специалисти управление на човешките ресурси;

ръководители и специалисти маркетинг и продажби;

управители на хотели и ресторанти;

специалисти информационни и комуникационни технологии;

финансови специалисти (счетоводители).

Рискови фактори за прегарянето: