Държавата и бизнесът плащат 300 млн. евро годишно по болнични от прегаряне

Държавата и работодателите в България губят около 300 млн. евро годишно за нетрудоспособност поради стрес и прегаряне, като тенденцията е към непрекъснато увеличение с опасност от глобална пандемия. Това съобщи Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара по повод ново проучване на организацията относно на професионалното прегаряне в шест професии с повишен риск за психичното здраве.

Проблемът с бърнаут е налице в цял свят и се изразява в достигане до състояние на крайно физическо, емоционално и умствено изтощение, породено от дълготраен стрес, най-често свързан с работата. Характеризира се с хронична умора, цинизъм към работните задължения и чувство за безпомощност. Според БСК Стресът, преумората и професионалното прегаряне са причина за около 40% от текучеството на кадри и за 30% от грешките, нарушенията и злополуките на работното място. Проучването обхваща над 300 заети в шест професионални групи:

  • ръководители в преработващата промишленост;
  • ръководители и специалисти управление на човешките ресурси;
  • ръководители и специалисти маркетинг и продажби;
  • управители на хотели и ресторанти;
  • специалисти информационни и комуникационни технологии;
  • финансови специалисти (счетоводители).

Рискови фактори за прегарянето:

  • идеализмът, високите амбиции и очаквания – 82 на сто от анкетираните,
  • самокритичността (69 на сто) и работохолизма (67 на сто).
  • високата сложност на задачите (87 на сто) 
  • голямата отговорност за резултатите (80 на сто).
  • претовареността със задачи и кратките срокове (58 на сто)

