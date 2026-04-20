Кувейт обяви форсмажор за доставките на петрол заради замрелия трафик през Ормуз

Петролната корпорация на Кувейт (KPC) обяви форсмажорни обстоятелства за износа на суров петрол и рафинирани продукти и започна да намалява производството, тъй като прекъсванията на доставките през Ормузкия проток продължават, твърдят запознати с въпроса лица. KPC е информирала клиентите си на 17 април, че ще активира договорна клауза, позволяваща да преустанови планираните пратки. Решението подчертава ескалиращото въздействие на регионалното напрежение върху един от най-важните транзитни маршрути за черно злато в света, въпреки че не се очаква то да доведе до пълното спиране на снабдяването.

Усилията за поддържане на експортните потоци се натъкна на пречки след като KPC не успя да транспортира безопасно барелите през пролива поради продължаващи опасения за сигурността. Без жизнеспособна алтернатива, компанията е принудена да ореже производството и рафинирането на суров петрол – ход, който пряко засяга ангажиментите за доставки и приходите на Кувейт.

„Ситуацията в Ормузкия проток направи невъзможно изпълнението на договорните ни задължения“, отбелязва пожелал анонимност източник, близък до дискусиите.

Този развой на събитията следва модел, при който производителите от Персийския залив обявяват форсмажорни обстоятелства или ограничения на производството когато стратегическите транспортни точки са блокирани, което подчертава крехкостта на глобалната енергийна логистика.

Ормузкият проток обработва около една пета от световния поток на черно злато, а блокадите задълбочават съществуващите рискове за товарите на други регионални износители. Пазарните анализатори отбелязват, че форсмажорните обстоятелства биха могли да затегнат световното предлагане, допринасяйки за краткосрочната нестабилност на базовите петролни сортове като „Брент“, който упорито се задържа над 90 щ. долара за барел.

В ретроспекция, задълбочаващото се геополитическо напрежения между Иран и Съединените щати доведе до преоценка на риска и планиране за непредвидени ситуации в целия отрасъл. Цените на застраховките за корабоплаване се увеличиха рязко, а наличността на танкери стана доста рехава, което добави оперативни пречки за износителите, зависими от пролива.

Историческите прецеденти показват, че минали епизоди на прекъсване на доставките през тесния воден път по подобен начин са предизвикали обявяване на непреодолима сила и корекции на производството от регионалните производители. В бъдеще, ако блокадата на Ормуз се задържи още няколко седмици, Кувейт и други износители от Персийския залив може да продължат да намаляват производството, орязвайки снабдяването на клиентите и повишавайки цените за незабавна доставка. Което може да принуди купувачите да търсят алтернативни източници и рафинерии, за да оптимизират барелите въз основа на наличните товарни прозорци.

В дългосрочен план, устойчивият натиск може да засили интереса към диверсифициране на маршрутите или натрупване на стратегически запаси, въпреки че възможностите се броят на пръсти заради инфраструктурните ограничения.

Заинтересованите страни – от националните министерства на финансите до международните търговци, усещат въздействието, с намалели постъпления и по-строги условия за доставки. Местните ефекти включват натиск върху съхранението и потенциални корекции в наличността на гориво в страната, докато световните пазари следят отблизо за странични ефекти върху втечнения природен газ (LNG) и рафинираните продукти.

Или, както резюмира вътрешен човек от индустрията, „това не е само проблем на Кувейт – това е зов за събуждане за енергийната сигурност в световен мащаб“.

В 16.53 ч. българско време на 20 април фючърсните контракти на суровия петрол сорт „Брент“ за доставка през юни се търгуваха за 93.54 щ. долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI за доставка през май – за 87.50 долара за барел.