РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

12 партии ще получават държавни субсидии

Общо 12 партии ще получават държавни субсидии, докато работи 52-рото Народно събрание.

Това показват междинните резултати на ЦИК за вчерашните парламентарни избори.

Право на държавна издръжка по закон имат всички партии в парламента и явилите се самостоятелно партии, които са получили над 1% от гласовете, като се изключат гласувалите с „Не подкрепям никого“. Коалициите обаче трябва да са преминали 4-процентната бариера, за да имат право на държавна субсидия.

Победителят „Прогресивна България“ се регистрира в ЦИК като коалиция от три партии – „Политическо движение Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и „Движение Нашият народ“.

Класиралите се на второ място ГЕРБ-СДС са коалиция от две партии.

Третите по резултат ПП-ДБ са коалиция от три партии – „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и ДСБ.

На четвърто и пето място са ДПС и „Възраждане“, които се явиха самостоятелно.

Под прага за депутати, но над този за субсидия са още МЕЧ и „Величие“.

Освен че за пръв път ще е извън парламента, БСП ще остане и без субсидия, защото се яви в коалиция с още 9 партии. Дотация няма да получи и „Сияние“, което се регистрира като коалиция от две партии. С над 1 процент, но без държавна издръжка остава и АПС, защото партията на Ахмед Доган се яви в коалиция със „Земеделски народен съюз“. Под едно на сто от гласовете получи ИТН.

В коалициите субсидията се разпределя според коалиционното споразумение, а при липса на такова – пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Размерът на субсидията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като от 2020 г. досега е 8 лв. (4,09 евро) на получен действителен глас. Преди това 6 години беше 11 лв. и 3 години – 12 лв.

Парите се превеждат по сметките на партиите от правосъдното министерство на четири равни транша до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.