Huawei разширява присъствието си във Виетнам чрез партньорство с банка SHB

Виетнамската банка SHB и китайската технологична компания Huawei Technologies са подписали споразумение за сътрудничество. Целта е Huawei да разшири дейността си във Виетнам, като помага на кредитора да модернизира своите технологии.

По силата на договора технологичният гигант ще съдейства на SHB да изгради по-добри ИТ системи и платформи за обработка на данни. Компанията ще помогне и за по-сигурната и стабилна работа на банковите услуги.

Според представител на Huawei, това партньорство е важна стъпка за разрастването на компанията на виетнамския пазар.

Технологичният гигант вече работи и с други банки във Виетнам, като SCB, SeABank и Home Credit. Основният фокус е върху дигитализацията, киберсигурността, анализа на данни и облачните услуги.

ЕС планира забрана на Huawei и ZTE в 5G мрежите за по-голяма сигурност

Освен това през миналата година Huawei е спечелила договори за участие в изграждането на виетнамската 5G мрежа. Това е промяна, тъй като преди страната ограничаваше участието на китайски компании в тази инфраструктура.

