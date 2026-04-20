Близо 200 000 българи са гласували в чужбина, 81% – без предварителна регистрация

Близо 200 000 българи са гласували в чужбина, като 81% от тях са били без предварителна регистрация. Това съобщи служебният външен министър Надежда Нейнски на брифинг в МВнР. Около 53 000 от избирателите в чужбина са упражнили правото си на глас чрез машини, а общо 156 000 са подали заявления в самия изборен ден, което е довело до забавяне на процеса.

Нейнски определи избирателната активност в чужбина като висока, но отбеляза, че намаленият брой секции е създал затруднения. Тя посочи, че в редица държави гласуването е продължило след края на изборния ден заради опашки – включително в Турция, Великобритания, Испания, Сърбия и Норвегия.

Министърът подчерта, че МВнР е спазило изискванията на Изборния кодекс, включително ограничението за до 20 секции извън Европейския съюз и дипломатическите мисии, и е положило усилия да осигури възможност за гласуване на максимален брой български граждани. Тя допълни, че дипломатическите и консулските представителства са работили в координация с българските общности зад граница, за да се постигне оптимално разпределение на секциите и по-добра организация на вота.

Според Нейнски основният проблем е бил, че много избиратели са предпочели да гласуват в последния момент, въпреки предварително предоставената информация.