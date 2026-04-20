Ексклузивен разговор с министъра на енергетиката Трайчо Трайков открива Energy of Tomorrow 2026

Бъдещето на енергетиката – на фокус в Energy of Tomorrow 2026 на 21 април

Институции и бизнес в ключов диалог за сигурността, цените и бъдещето на енергетиката

Силен институционален и експертен фокус ще отбележи откриването на четвъртото издание на конференцията Energy of Tomorrow 2026, организирана от Investor.bg, която ще се проведе на 21 април в Интер Експо Център, София. Събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, институциите и енергийния сектор в момент, в който темата за енергийната сигурност и независимост е отново във фокуса на глобалния дневен ред.

Официалното откриване ще постави началото на ден, посветен на реални решения за стабилността на енергийния сектор, ценовата устойчивост и ускоряването на зеления преход. В рамките на откриващата част енергийният редактор на Investor.bg Деляна Петкова ще проведе ексклузивен разговор с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, в който ще бъде поставен фокус върху предизвикателствата пред българската енергетика на фона на кризата и новите геополитически реалности.

Форумът ще продължи с първия си дискусионен панел, в който участие ще вземе заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. Панелът ще постави акцент върху актуалната рамка на енергийната политика, развитието на пазара и ролята на институциите в процеса на енергийна трансформация.

Energy of Tomorrow 2026 стартира в 11ч и включва пет дискусионни панела, посветени на ключовите процеси, които оформят бъдещето на енергетиката – развитието на възобновяемите източници, състоянието на енергийните мрежи, новите технологии за съхранение на енергия, както и иновациите в електромобилността и зарядната инфраструктура.

В контекста на ускоряващия се енергиен преход съхранението на енергия и новите бизнес модели се утвърждават като основен фактор за устойчивостта на сектора, а стратегиите за енергийна независимост на бизнеса придобиват все по-голямо значение.

Energy of Tomorrow 2026 затвърждава ролята си като платформа за диалог между институции, бизнес и експерти, с фокус върху практическите решения и бъдещето на енергийния сектор в България и региона.

Записи от избрани панели ще бъдат излъчени по Bloomberg TV Bulgaria в праймтайм слот от 21:30 до 22:30 ч. в делнични дни. Открийте подробности и се регистрирайте за безплатно присъствие на конференцията на Investor Media PRO.

Генерален партньор на Energy of Tomorrow 2026 е: Електрохолд България

Основен партньор: Schneider Electric, MET Energy Trading Bulgaria

Партньор: АмонРа Енерджи, Електроенергийният системен оператор, REIB, Photomate, М Кар София, Интер Експо Център – София

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, Gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, DiKa, Словоред 2020

Институционални партньори: Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ), Българската финтех асоциация, Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българо-Испанска Търговска Камара, See Next, Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Alfa Comunications, Българска търговско-промишлена палата

Медийни партньори на Energy of Tomorrow 2026 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Банкеръ, Dir.bg и See News

Още от категорията..

