Иран не планира нов кръг от преговори със САЩ

Съединените щати са изпратили делегация в Пакистан за преговори с Иран, но Ислямската република заяви, че не планира нови разговори.

Нарастват опасенията за крах на примирието между двете страни след като американската армия задържа ирански кораб.



Иран не планира нов кръг от преговори и определено не е оптимистично настроен към разговорите със Съединените щати, заяви говорителят на външното министерство на Техеран Есмаил Багаей. По думите му американската страна има неразумна позиция и нереалистични цели в разговорите:



„Видяхме, че Съединените щати настояват на недоверието и нарушения на примирието. Това е доказателство, че Вашингтон очевидно не проявява сериозност към дипломатическия процес“, посочи той.



В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американска делегация ще пристигнат в Пакистан до няколко часа за преговори по въпроса за Иран, като подчерта, че е готов да се срещне лично с висши ирански лидери, ако бъде постигнат напредък. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че Израел не го е убеждавал да напада Иран, след като по медиите се появиха информации, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е повлиял на решението му.



Преговорите в Пакистан са под въпрос и заради задържания от американската армия кораб, плаващ под ирански флаг, който пресякъл линията на наложената блокада и пренебрегнал многократни предупреждения. Иранските въоръжени сили се заканиха с бърз отговор и обвиниха Съедините щати в нарушение на примирието.



На този фон корабният трафик през Ормузкия проток остава практически в застой, като за 12.00 часа бе отчетено преминаването на едва три плавателни съда, показват данните в платформи за наблюдение.