Спортни легенди стават депутати в новото Народно събрание, Стефка Костадинова не е сред тях

Няколко от най-изявените български спортисти ще станат част от новото Народно събрание след парламентарните избори, сочат окончателните данни на Централната избирателна комисия.

Най-впечатляващ резултат в Пловдив регистрира бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов, който събра 12 018 преференции и беше водач на листата на „Прогресивна България“ (ПБ). Той се утвърди като най-предпочитания кандидат в града. В момента Николов е ръководител във волейболния клуб „Левски“ София и е сред фаворитите за поста министър на младежта и спорта.

Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова също си осигури убедително място в парламента от ПБ, след като спечели почти половината от гласовете в Ловеч.

В Народното събрание ще бъде и плувецът Петър Стойчев от същата политическа сила, който оглави класацията по преференции в Смолян.

Сред новите депутати влиза и акробатът Енчо Керязов, постигнал впечатляващ резултат в Ямбол, както и легендарният гимнастик Йордан Йовчев, който си осигури място от Пловдив-област.

За разлика от тях, една от най-големите фигури в българската лека атлетика – Стефка Костадинова – претърпя сериозен изборен провал, събирайки едва 102 преференции в Пловдив-град, въпреки че водеше листата на своята партия ДПС.

