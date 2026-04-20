Разпитаха Наталия Киселова по делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Делото за плагиатство срещу адвоката и почетен консул на Барбадос Петър Илиев продължи в Софийски градски съд, като беше разпитана бившата председателка на 51-то НС Наталия Киселова. Както е известно, тя е основният свидетел срещу Илиев. Според Киселова има съвпадение от над 70 страници между нейната дисертация, защитена през 2007 година, и публикуваната през 2015 година книга на Илиев – „Компетенция на Народното събрание”.

Любопитни детайли излязоха наяве по време на днешното заседание. Защитник на подсъдимия е бившият главен прокурор Иван Гешев, който сега е адвокат. Интересното е, че когато започна разследването срещу Илиев, Гешев все още беше обвинител №1 у нас. Припомняме, че случаят беше разкрит през 2021 година.

В началото на заседанието Илиев каза, че не разбира обвинението и добави, че има противоречия в обвинителния акт. От съдебния състав му поискаха да конкретизира, но той не го направи.

Киселова посочи, че след като е установила съвпаденията, е говорила с Илиев, но той е отрекъл обвиненията. Въпросът нарочно не е бил поставен на катедрен съвет, тъй като ръководните академични фигури са смятали, че двамата трябвало да се разберат помежду си. Причината – по това време е имало случай с асистент, посягал на момчета, по-късно съден за това. Поради това и Киселова първоначално си замълчала и не подала сигнал.

Така през 2021 година студенти подават вътрешен сигнал, въпросът е разгледан от Етичната комисия, а след нейното становище Петър Илиев напуска катедрата. Киселова добави, че преди издаването на книгата на Илиев двамата са били в приятелски и колегиални отношения. По думите ѝ той не се е допитвал до нея при писането на книгата си.

Пред съда Киселова направи и изненадващо изявление. Тя заяви, че от 2024 година в прокуратурата се води отделно производство срещу неизвестен извършител за плагиатство, но по него е викана на разпит в полицията и е отговаряла дали тя е плагиатствала от книгата на Илиев.

Делото срещу Илиев се гледа за втори път в СГС, след като през есента на миналата година съдия Христинка Колева го прекрати, понеже Илиев ползвал само части от труда на Киселова в книгата си, което се преследва по тъжба на пострадалия. Градският съд прие тогава, че съчетаването на компилации на отделни думи и изрази от други произведения в рамките на цялостното съдържание на издадената от Илиев книга, би могло да се третира евентуално като нарушаване на авторско право по отношение на Киселова. С тези съображения съдия Колева прие, че се касае не до липса на престъпление изобщо, а до такова от частен характер.

След това обаче Софийският апелативен съд върна делото на първата инстанция, като прие, че преценката дали в обвинителния акт е описано престъпление не от общ, а от частен характер, е по съществото на спора и този отговор се дава с присъдата, уточнява правният сайт “Лекс”.

Следващото заседание по делото ще бъде в края на май, на което се очаква да бъдат разпитани четирима свидетели.

Още от категорията..

