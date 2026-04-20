РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Отчита се два пъти по-ниска избирателна активност в Турция

Отчита се значително по-ниска избирателна активност в Турция заради намаления брой секции, като този път са гласували около 24 000 български граждани – близо два пъти по-малко спрямо изборите преди две години.

Причината е в новите законови ограничения, които свиват броя на секциите до 27 – около четири пъти по-малко в сравнение с предходния вот.

При 92% обработени протоколи първа политическа сила там е ДПС с 50,7% (12 125 гласа), следвана от АПС с 22% (5 268 гласа) и „Прогресивна България“ с 18,4% (4 399 гласа).

Изборният ден в Истанбул започна с дълги опашки пред секциите, като част от избирателите са чакали над час, както за попълване на декларации, така и за самото гласуване.

Намаленият брой секции предизвика недоволство сред гласоподавателите, които поставиха под въпрос достъпа до вот и равнопоставеността на българите в чужбина. Въпреки трудностите, мнозина подчертаха значението на участието си в изборите за бъдещето на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.