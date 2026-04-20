Отчита се два пъти по-ниска избирателна активност в Турция

Отчита се значително по-ниска избирателна активност в Турция заради намаления брой секции, като този път са гласували около 24 000 български граждани – близо два пъти по-малко спрямо изборите преди две години.

Причината е в новите законови ограничения, които свиват броя на секциите до 27 – около четири пъти по-малко в сравнение с предходния вот.

При 92% обработени протоколи първа политическа сила там е ДПС с 50,7% (12 125 гласа), следвана от АПС с 22% (5 268 гласа) и „Прогресивна България“ с 18,4% (4 399 гласа).

Изборният ден в Истанбул започна с дълги опашки пред секциите, като част от избирателите са чакали над час, както за попълване на декларации, така и за самото гласуване.

Намаленият брой секции предизвика недоволство сред гласоподавателите, които поставиха под въпрос достъпа до вот и равнопоставеността на българите в чужбина. Въпреки трудностите, мнозина подчертаха значението на участието си в изборите за бъдещето на страната.