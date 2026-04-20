При 78.24% обработени протоколи втората политическа сила е ПП-ДБ

Допуснати са 14 партии и 10 коалиции до предсрочния вот на 19 април

ЦИК – Централната избирателна комисия публикува на сайта си междинни резултати от обработените 78.24% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. В 52-рото Народно събрание ще влязат пет партии, получили следната подкрепа:

„Прогресивна България“ – 44.481%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13.651%

ГЕРБ-СДС – 13.184%

Движение за права и свободи – 5.855%

„Възраждане“ – 4.432%

Зад граница са обработени над 66% от протоколите. Първи отново са от „Прогресивна България“ – 40.2% следвани от ПП-ДБ – 23.7%, „Величие“ – 6%, „Възраждане“ – 5.8%, ГЕРБ – 5.4%, МЕЧ – 4.2%, ДПС – 3.8 процента.

Според Изборния кодекс не по-късно от четири дни след изборния ден ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Не по-късно от седем дни след изборния ден ще станат ясни и имената на избраните народни представители, припомнят от БТА.

