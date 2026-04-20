Световните медии за Радев: Проруският кандидат печели изборите в България

Световните медии отразиха първите изборни резултати в България с единодушната оценка – печели коалицията на проруския експрезидент Румен Радев.

„Бившият проруски президент на България Румен Радев спечели с голямо мнозинство, обещавайки борба с корупцията (..) Това бяха осмите парламентарни избори за последните пет години и много хора са уморени, включително и от ветераните политици, смятани за корумпирани„, пише „Ройтерс“. Агенцията описва 62-годишния Румен Радев като бивш военен пилот, евроскептик и противник на подкрепата за Украйна.

„Асошиейтед прес“ прогнозира формирането на център-лява коалиция, водена от Радев. Те сравняват ситуацията с Унгария, където Виктор Орбан, подкрепян от Русия, загуби властта, а сега в Европейския съюз ще има нов проруски лидер.

„Вашингтон пост“ отбелязва, че връзките между Русия и България не са толкова очевидни, колкото при Орбан, но са съществували дълго време.

„Блумбърг“ подчертава, че Радев не иска нови избори и ще се стреми към стабилно правителство, а като естествен партньор за „Прогресивна България“ посочва БСП (бел.ред. – левицата обаче остава под бариерата за влизане в парламента).

„Доскоро партията на Костадин Костадинов беше изолирана, но сега може да се окаже част от управляващата коалиция. На заключителния предизборен митинг в София Румен Радев каза, че възнамерява да състави правителство, без да се налага да прави коалиция с партии, управлявали през последното десетилетие“, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

По време на предизборната си кампания Радев избегна всичко, което може да доведе до обвинения в проруска ориентация, пише ТАСС, но без да споменава снимката между Радев и руския президент Владимир Путин при закриването на избирателната кампания. Руската държавна агенция цитира изказвания на Радев като президент, че „Украйна е обречена във войната с Русия, а доставката на оръжия за Киев не е решение на проблемите, че Русия не може да бъде враг на България, както и че санкциите срещу Москва са безсмислени и неефективни.“