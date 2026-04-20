Победата на „Прогресивна България“ е оценка за еврото и високите цени, смята Първан Симеонов

Павел Вълчев: Предизвикателството е ПБ да реализира тези очаквания

Победата на „Прогресивна България“ оценка на случилото с еврото, въпреки че съм привърженик на еврото, повишение на цените или просто е желание за освежаване на политическото представителството, коментира в интервю пред БНР директорът на социологическа агенция „Мяра“ Първан Симеонов.

„Едно управление и перфектно да е, като стои 15 години винаги има желание за промяна. И ако си политически мъдър, знаеш кога да отстъпиш. По-мъдрите отстъпиха, немъдрите се забиха в мантинелата“, каза той.

Първан Симеонов и Павел Вълчев от „Алфа Рисърч“ коментираха резултатите от парламентарните избори днес, но и двамата предупредиха, че най добре е да се изчакат крайните резултати защото още има колебания.

Те обясниха и разминаването от екзитпола и паралелното преброяване, което отреди 129 мандата според „Мяра“ и 134 според „Алфа Рисърч“ на „Прогресивна България“ в 52-рото Народно събрание.

„Защото в България е имало сериозен страх да се каже за кого се гласува и е имало желание за промяна. Бях сред малкото изследователи, който говори за възможно пълно мнозинство на Радев. Разбирам, че съм бил обвинен и за това, че второто и третото място не ясно“, каза още Първан Симеонов.

Според него резултатът показва ясно, че за първи път имаме избори, които имат значение, „днес в последния момент е решена картината, това са 800 000 души“.

И според „Мяра“ и „Алфа Рисърч“ БСП остават под 4-процентната бариера и не влизат в парламента:

„Не е толкова гигантска победа на Радев, а е гигантска ненавист към модела, който имахме. Как да обясним иначе пълното мнозинство на тази партия, което обяснява, че нетърпението е сериозно.“

Според Павел Вълчев от „Алфа Рисърч“ в резултатите се вижда очевидна убеденост в обществото, че има нужда от промяна и предизвикателството е „Прогресивна България“ да реализира тези очаквания и „остава политическото решение“.

Първан Симеонов посочи, най-важното са „Прогресивна България“ е „тези хора не бива да се опияняват, да влизат в реваншизъм и да не променят основните жалони на курса на страната ни“:

Павел Вълчев предупреди, че е важно да има балансираност и умереност в решенията:

„Като президент Радев се държеше повече като опозиция и това доверие, което получава го задължава да действа решително и без да се изпада в крайности“, посочи той.

И предупреди ГЕРБ да не се отписва, защото са ключова опозиционна партия и такъв отлив като форми на разочаровани може да има обратния ход.

