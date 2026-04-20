При 100% извадка от паралелното преброяване на „Мяра“: ПБ има 45%, ПП-ДБ – 12,6%, ГЕРБ-СДС – 12,3%

При 100% извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция „Мяра“, представено по Нова телевизия, резултатите от днешните предсрочни парламентарни избори са:
„Прогресивна България” – 45,0%
„Продължаваме промяната – Демократична България” – 12,6%
ГЕРБ-СДС – 12,3%
ДПС – 6,8%
„Възраждане” – 4,2%
МЕЧ – 3,3%
„Величие“ – 3,2%
„БСП – Обединена левица“ – 3,1%
„Сияние“ – 3%
„Алианс за права и свободи – АПС“ – 2,3%
„Има такъв народ“ – 0,7%
„Синя България“ – 0,6%
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,9%.